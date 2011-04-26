В парке Александрино начали реконструкцию теплосети

Работы завершатся к концу 2022-го года.

На юго-западе Петербурга началась реконструкция участка распределительной сети "Ветеранов". Она проходит от дома №75/1 по проспекту Ветеранов до улицы Солдата Корзуна. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Работы проводятся в рамках инвестиционной программы. Специалисты начали возводить сеть-дублер протяженностью 1 км, которая будет снабжать теплом и горячей водой жителей Кировского района, пока реконструируется основной участок. Временный трубопровод смонтируют до конца 2021-го года.

Всего будет заменено 872 метра сети. Она обеспечивает теплом более 40 тыс. жителей. Полностью работы завершатся только в IV квартале 2022 года.

Видео: пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга"