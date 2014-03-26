Беглов и Дрозденко заняли первые позиции медиарейтинга губернаторов

Мониторинг СМИ и соцсетей выявил самых упоминаемых глав регионов.

Компания "Медиалогия" опубликовала своеобразный топ политиков по упоминанию в медиа за апрель 2021 года. Результаты измерения информационного поля позволяют понять, чьи имена назывались в СМИ и соцсетях чаще других.

Среди глав регионов Северо-Западного федерального округа наиболее часто упоминались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В качестве комментария к медиарейтингу приводится также список событий, в связи с которыми в информационном поле возникали имена данных политиков.

Так, например, Александр Беглов упоминался в связи с резонансным пожаром в "Невской мануфактуре", в контексте рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным и обещанием обновить почти 500 трамваев и 400 троллейбусов в Петербурге. Активность в медиапространстве губернатора Ленобласти Александра Дрозденко объясняется подписанием закона о присвоении статуса столицы Ленобласти городу Гатчина, выступлением перед Законодательным собранием с ежегодным отчетом, встречей с гендиректором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константином Тимофеевым и принятием решения о создании в Гатчине "правительственного квартала" за счет реставрации деревянных домов, объектов культурного наследия на улицах Чкалова, Горького и Карла Маркса.

Система мониторинга охватывает почти 52000 источников в СМИ и 900 миллионов аккаунтов в соцсетях, однако частота упоминания не является в данном случае показателем общественного доверия и поддержки. Так, даже по оценкам кремлевских чиновников, ключевые показатели эффективности высшего руководства в Санкт-Петербурге одни из самых низких, включая уровень доверия президенту страны. Последнее напрямую связывается с высоким антирейтингом Александра Беглова, который считается личным ставленником президента.

Фото: Pixabay