ККИ Петербурга освободил 18 участков в трех районах города от нелегальной торговли

Более 500 единиц незаконно реализуемой продукции изъято в результате рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей.

Несмотря на сложные погодные условия, сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга, совместно с подведомственными учреждениями, продолжали работу по борьбе с незаконным размещением объектов уличной торговли на протяжении всей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Центральном районе осуществлялось ежедневное патрулирование улиц для предотвращения размещения незаконных торговых точек. В результате было освобождено 18 земельных участков в Невском, Кировском и Василеостровском районах, изъято все торговое оборудование и более 500 единиц незаконно продаваемого товара. Продавцы, осуществляющие торговлю в неустановленных местах, будут привлечены к административной ответственности.

Дважды за неделю проводились работы возле станций метро "Ломоносовская" и "Проспект Большевиков": было освобождено 10 земельных участков от прилавков, торгующих текстильной, рыбной, трикотажной продукцией, обувью, консервами и продуктами питания. Автолавки, торгующие одеждой, были изъяты с проспекта Стачек и бульвара Новаторов, прилавки с одеждой - с улицы Савушкина.

Также были изъяты прилавки и тележки с продуктами питания и напитками с улиц Маяковского, Восстания, Некрасова и Литейного проспекта. Комитет продолжает работу по освобождению территорий от незаконных торговых объектов.

Ранее сообщалось, что ККИ освободил незаконно занимаемую землю в Пушкине.

Фото: комитет по контролю за имуществом