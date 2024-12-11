В ходе миграционного рейда в двух районах Петербурга задержаны более 100 иностранцев

В частности, проверке подверглись две стройки на Пулковском шоссе, овощебаза на Софийской улице и ряд других объектов.

В Московском и Колпинском районах Петербурга полицейские провели профилактический рейд, который был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства. Затронуты места компактного нахождения иностранцев, а также крупные автомагистрали. Правоохранителям помогали росгвардейцы, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В частности, проверке подверглись две стройки на Пулковском шоссе, овощебаза на Софийской улице и ряд других объектов. В общей сложности выявили около 500 иностранных рабочих, более 100 мигрантов находились на территории страны нелегально. Их привлекли к административной ответственности.

А на дорогах остановили порядка 200 автомобилей, документы проверили у почти 300 человек. В результате выявили 24 иностранца, нарушающих миграционное законодательство. Шестерых водителей привлекли к административной ответственности еще и за нарушение ПДД.

Ранее мы рассказывали о том, что пресечена незаконная легализация мигрантов на территории Петербурга и Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти