В Калининском районе проверяют работу доставщиков

Первый остановленный курьер работал вовсе без формы.

В Калининском районе Петербурга проходит рейд по контролю за работой курьеров. С 15 июля действует постановление, определяющее их внешний вид, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Первый остановленный курьер работал вовсе без формы.

Номерные знаки должны быть, если это СИМ, как спереди, так и сзади. В случае, если не соответствует внешний вид или идентификационные номера, составляется протокол по ст. 8.6.3 закона Петербурга 273 об административных правонарушениях. Александр Анагин, главный специалист комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга

Сотрудники служб доставки должны быть опрятными и носить светоотражающие элементы на одежде, то же распространяется на сумки.

Ранее на Piter.TV: петербургским доставщикам запретили передвигаться на СИМ по некоторым зонам.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)