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В Калининском районе проверяют работу доставщиков
Сегодня, 15:42
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В Калининском районе проверяют работу доставщиков

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Первый остановленный курьер работал вовсе без формы.

В Калининском районе Петербурга проходит рейд по контролю за работой курьеров. С 15 июля действует постановление, определяющее их внешний вид, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Первый остановленный курьер работал вовсе без формы. 

Номерные знаки должны быть, если это СИМ, как спереди, так и сзади. В случае, если не соответствует внешний вид или идентификационные номера, составляется протокол по ст. 8.6.3 закона Петербурга 273 об административных правонарушениях. 

Александр Анагин, главный специалист комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга 

Сотрудники служб доставки должны быть опрятными и носить светоотражающие элементы на одежде, то же распространяется на сумки. 

Ранее на Piter.TV: петербургским доставщикам запретили передвигаться на СИМ по некоторым зонам. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: курьеры, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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