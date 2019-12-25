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В баре на Рубинштейна местные жители и муниципалы нашла "веселящий газ"
Сегодня, 9:19
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nadezhda_sib

В баре на Рубинштейна местные жители и муниципалы нашла "веселящий газ"

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Проверка прошла в ночь с 29 на 30 апреля.

Жители МО "Владимирский округ" совместно с муниципалитетом провели рейд по барам на улице Рубинштейна. Информация об этом появилась в группе "Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург" в "ВКонтакте".

В одном из них обнаружили алкоголь без лицензии и баллон с "веселящим газом". Петербургские депутаты работают над тем, чтобы запретить продавать закись азота несовершеннолетним. Также к проверке привлекли полицейского. 

Видимых результатов рейд, похоже, не дал. 

Пусть не обижаются наши депутаты, но все это напоминает пьесу с названием "Много шума из ничего". Потому что сразу после окончания действа работа заведений продолжилась в том же режиме.

говорится в сообщении группы в соцсети.

Жители улицы Рубинштейна давно борются с заведениями, которые нарушают санитарные нормы и мешают петербуржцам. Как ранее рассказала Piter.TV активистка Ольга Устян, в начале этого муниципальные депутаты инициировали проверки в заведениях в доме №1 и №4. На данный момент они продолжили работать. Жители хотят увеличить охранные зоны, в которых нельзя торговать алкоголем. 

Фото: ВКонтакте / Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург

Теги: рейд, улица рубинштейна
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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