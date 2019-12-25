В баре на Рубинштейна местные жители и муниципалы нашла "веселящий газ"

Проверка прошла в ночь с 29 на 30 апреля.

Жители МО "Владимирский округ" совместно с муниципалитетом провели рейд по барам на улице Рубинштейна. Информация об этом появилась в группе "Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург" в "ВКонтакте".

В одном из них обнаружили алкоголь без лицензии и баллон с "веселящим газом". Петербургские депутаты работают над тем, чтобы запретить продавать закись азота несовершеннолетним. Также к проверке привлекли полицейского.

Видимых результатов рейд, похоже, не дал.

Пусть не обижаются наши депутаты, но все это напоминает пьесу с названием "Много шума из ничего". Потому что сразу после окончания действа работа заведений продолжилась в том же режиме. говорится в сообщении группы в соцсети.

Жители улицы Рубинштейна давно борются с заведениями, которые нарушают санитарные нормы и мешают петербуржцам. Как ранее рассказала Piter.TV активистка Ольга Устян, в начале этого муниципальные депутаты инициировали проверки в заведениях в доме №1 и №4. На данный момент они продолжили работать. Жители хотят увеличить охранные зоны, в которых нельзя торговать алкоголем.

Фото: ВКонтакте / Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург