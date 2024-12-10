В Петербурге и Ленобласти за выходные поймали около 200 нетрезвых водителей

Четырнадцать водителей повторно попались полиции в пьяном состоянии за рулем.

В выходные на территории Петербурга и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейд, направленный на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

Как рассказали в пресс-службе МВД, в результате работы было выявлено около 200 нетрезвых водителей. Большинство из них были выявлены в Кировском и Красногвардейском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленинградской области. К административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ привлечены 102 человека, еще 89 человек отказались от медосвидетельствования и были привлечены по статье 12.26 КоАП РФ. В обоих случаях правонарушителям грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Более суровое наказание ждет 14 водителей, которые повторно попались полиции в пьяном состоянии за рулем. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Ранее в отношении пьяного петербуржца на Volvo возбудили два уголовных дела.

Видео: МВД