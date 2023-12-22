Юридические адреса двух книжных магазинов сменились с Москвы на Петербург

В Петродворцовый район из Москвы компания переехала из-за "желания "жить" в культурной столице страны".

Налоговым резидентом Петербурга стал владелец сетей "Читай-город" и Book24.ru – ООО "Новый книжный центр". Об этом 25 марта пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на данные базы "СПАРК-Интерфакс".

В Петродворцовый район из Москвы компания переехала из-за "желания "жить" в культурной столице страны".

До этого "Буквоед" всегда находился в Петербурге, и логично в объединенной розничной сети "Читай-город" — "Буквоед" жить там, где сложилась устойчивая практика работы. Денис Котов, совладелец "Нового книжного центра"

Кроме того, эксперты отмечают, что юридическая смена локации может быть связана, в том числе, с экономическими или организационными преимуществами ведения бизнеса в Петербурге. При этом, с точки зрения налогообложения, изменений не будет.

Ранее мы рассказывали о том, как меняются библиотеки Петербурга на примере "Маяковки".

Фото: Telegram / Читай-город