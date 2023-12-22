Как меняются библиотеки Санкт-Петербурга на примере "Маяковки"

Всё чаще библиотеки города становятся местом притяжения молодежи.

В Санкт-Петербурге 15 февраля в Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского прошла пресс-конференция на тему "Возможности современных библиотечных пространств". С презентацией новых возможностей библиотеки выступили директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского Зоя Чалова, заместитель директора по информационным технологиям ЦГПБ им. В. В. Маяковского Сергей Кучумов, директор "ЦБС курортного района" Людмила Минаева, директор "ЦБС красногвардейского района" Марина Швец.

Они рассказали о том, как важно идти в ногу со временем и внедрять цифровые технологии в библиотечные пространства. В том числе - находить общий язык с молодой аудиторией.

Мы живы, мы развиваемся и стараемся изо всех сил вот это развитие показать всем, познакомить всех с нашими планами на будущее, с нашей концепцией Зоя Чалова, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Библиотека Маяковского может похвастаться тем, что 60% посетителей - это молодежь. К этому привела совокупность определенных факторов, например, хороший интерьер, большое пространство, удобство, демократичная обстановка, использование новых технологий. Все это порождает уважение к библиотеке и ее востребованность.

Сергей Кучумов рассказал, что коронавирус помог сделать шаг к модернизации библиотечного пространства. В период пандемии возникла острая проблема - доступ в библиотеку стал ограничен. Встал вопрос "как жителям получать услуги не обращаясь непосредственно в библиотеку". В ходе этого процесса было принято решение перейти к системе самообслуживания.

Были введены шкафы хранения и шкафы бронирования, которые позволяют брать и возвращать книги не прибегая к третьим лицам. Сергей Кучумов, заместитель директора по информационным технологиям ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Сегодня любой желающий может прийти и записаться в библиотеку, при этом не обязательно иметь при себе читательский билет или какой-то документ. Сергей Кучумов рассказал, что любой обладатель единой карты петербуржца имеет эту возможность, но и на этом никто не остановился. Уже была развернута система, которая позволяет идентифицировать человека по лицу. "Если вы записали свое лицо, то вы по нему можете обслуживаться", - уточнил Сергей Кучумов.

"Ничто так быстро не устаревает, как модернизация, оснащение библиотек, поэтому это нужно постоянно развивать и продвигать", - резюмировала общие библиотечные тенденции нового времени Зоя Чалова.

Автор: Кристина Воскобойникова