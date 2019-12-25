Трёхлетний петербуржец схватился руками за оголённый провод

У мальчика диагностировали электротравму, электроожог пальцев.

В Калининском районе Петербурга трёхлетний мальчик схватился за оголённый провод. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 30 ноября в больницу поступил трёхлетний петербуржец из квартиры по проспекту Культуры. У мальчика диагностировали электротравму, электроожог пальцев. После оказания помощи его отпустили с родителями домой.

Со слов мамы, ребёнок схватился руками за оголенный провод и получил удар током.

В конце сентября на стройке на Вавиловых прораба убило током.

Фото: Piter.tv