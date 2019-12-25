Трёхлетний петербуржец схватился руками за оголённый провод

В Калининском районе Петербурга трёхлетний мальчик схватился за оголённый провод. Об этом стало известно Piter.tv.
Поздним вечером 30 ноября в больницу поступил трёхлетний петербуржец из квартиры по проспекту Культуры. У мальчика диагностировали электротравму, электроожог пальцев. После оказания помощи его отпустили с родителями домой.
Со слов мамы, ребёнок схватился руками за оголенный провод и получил удар током.
В конце сентября на стройке на Вавиловых прораба убило током.
Фото: Piter.tv
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