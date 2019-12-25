СК возбудил уголовное дело после того, как ребенок захлебнулся в бассейне на Петергофском шоссе

На место вовремя приехали медики.

После инцидента в бассейне на Петергофском шоссе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

В минувшие выходные 5-летний мальчик захлебнулся в бассейне на Петергофском шоссе. Его госпитализировали и оказали своевременную медицинскую помощь. Ребенок выжил.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.

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