СК возбудил уголовное дело после того, как ребенок захлебнулся в бассейне на Петергофском шоссе

После инцидента в бассейне на Петергофском шоссе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.
В минувшие выходные 5-летний мальчик захлебнулся в бассейне на Петергофском шоссе. Его госпитализировали и оказали своевременную медицинскую помощь. Ребенок выжил.
Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование продолжается.
Фото: Pexels
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