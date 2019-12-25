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Ребенок травмировал ногу после наезда грузового поезда в Рыбацком
Сегодня, 9:41
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Ребенок травмировал ногу после наезда грузового поезда в Рыбацком

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Мальчик переходил пути вне зоны железнодорожного перехода.

Ребенок травмировался на железной дороге у Тепловозной улицы. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около 18:50 10-го августа. По предварительным данным, мальчик 2010-го года рождения переходил пути вне зоны железнодорожного перехода. Его травмировал грузовой поезд. Несовершеннолетнего госпитализировали с травмой ноги. 

Прокуратура проверит, есть ли в зоне запрещающие знаки, и выяснит иные обстоятельства. 

Накануне на железнодорожных путях в районе "Новой Деревни" насмерть сбили человека. Мужчине на вид 30-40 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: грузовой поезд, железная дорога, травма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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