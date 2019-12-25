Ребенок травмировал ногу после наезда грузового поезда в Рыбацком

Мальчик переходил пути вне зоны железнодорожного перехода.

Ребенок травмировался на железной дороге у Тепловозной улицы. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около 18:50 10-го августа. По предварительным данным, мальчик 2010-го года рождения переходил пути вне зоны железнодорожного перехода. Его травмировал грузовой поезд. Несовершеннолетнего госпитализировали с травмой ноги.

Прокуратура проверит, есть ли в зоне запрещающие знаки, и выяснит иные обстоятельства.

Накануне на железнодорожных путях в районе "Новой Деревни" насмерть сбили человека. Мужчине на вид 30-40 лет.



Фото: Piter.TV