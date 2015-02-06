Ночью на железнодорожных путях в районе "Новой Деревни" насмерть сбили человека

Мужчина переходил пути в месте, не предусмотренном для этого.

В ночь с 9 на 10 августа на перегоне "Лахта — Новая Деревня" насмерть сбили человека на железнодорожных путях. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе транспортной полиции по Петербургу.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 23:45. Мужчина на вид 30-40 лет переходил железнодорожные пути в неположенном месте. "Встреча" с электропоездом оказалась смертельной. Электричка ехала из Белоострова в Петербург.

По данным пресс-службы УТ МВД на транспорте, на движение поездов происшествие не повлияло, однако, по нашей информации, электропоезд в направлении Белоострова полчаса провел около станции "Старая Деревня". В нем было всего 10-15 пассажиров.

Фото: Piter.TV