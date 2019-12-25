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Петербургский реаниматолог рассказал о работе в "красной" зоне в начале пандемии
Сегодня, 14:37
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Петербургский реаниматолог рассказал о работе в "красной" зоне в начале пандемии

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Смены в "красной" зоне длились по 24 часа.

Врач-реаниматолог Михаил Дмитриев рассказал о работе с пациентами с коронавирусом. Он трудится в Госпитале для ветеранов войн.

Как узнал телеканал "Санкт-Петербург", Дмитриев работает в медучреждении уже 13 лет. Пандемия коронавируса стала самым сложным периодом за все время работы. Врач одним из первых добровольно перешел в "красную зону".

По словам реаниматолога, в начале пандемии страх был. Некоторые коллеги закрывались в кабинете из-за панических атак. Дмитриеву приходилось жить на работе, чтобы защитить родных от возможного заражения. Рабочие смены длились по 24 часа. 

Когда Госпиталь вернулся к плановой работе, Михаил Дмитриев начала помогать пациентам, которые перенесли инсульт. Накануне он получил благодарность правительства Петербурга. Церемония награждения проходила в БКЗ "Октябрьский". 

Фото: Piter.TV

Теги: госпиталь для ветеранов войн, красная зона, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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