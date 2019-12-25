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Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в развращении её 13-летней дочери
Сегодня, 9:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в развращении её 13-летней дочери

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Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка обвинила соседа по коммунальной квартире в развращении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам петербурженки, с мая 2022 года по настоящее время, сосед по коммунальной квартире (58-летний гражданин Узбекистана) совершал в отношении её 13-летней дочери развратные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одни мигранты подозреваются в сексуальном насилии над 13-летним ребёнком на Маршала Казакова.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, коммуналка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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