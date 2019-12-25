Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в развращении её 13-летней дочери

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженка обвинила соседа по коммунальной квартире в развращении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам петербурженки, с мая 2022 года по настоящее время, сосед по коммунальной квартире (58-летний гражданин Узбекистана) совершал в отношении её 13-летней дочери развратные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одни мигранты подозреваются в сексуальном насилии над 13-летним ребёнком на Маршала Казакова.

Фото: Piter.tv