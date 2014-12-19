В Петербурге завершается технологическая разводка мостов

Стало известно, какие мосты разведут на этой неделе.

С 4 по 10 апреля в Петербурге разведут 8 мостов. На этом проведение технологических разводок завершится, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

За неделю проверку пройдут Володарский, Большеохтинский, Троицкий, Литейный, Благовещенский, Тучков, Кантемировский мосты.

В ближайшие сутки (в ночь с 4 на 5 апреля) разведут три моста. Володарский — с 02:00 до 05:45, Большеохтинский — с 02:00 до 05:00 и Троицкий — с 01:20 до 04:50.

Отмечается, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"