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Стало известно, какие мосты разведут с 28 марта по 3 апреля в Петербурге
Сегодня, 11:50
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Стало известно, какие мосты разведут с 28 марта по 3 апреля в Петербурге

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В Петербурге готовятся к сезону навигации.

На этой неделе, с 28 марта по 3 апреля, в Петербурге разведут девять мостов. График разводки опубликовала пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Речь идет о Большеохтинском, Троицком, Благовещенском, Литейном, Дворцовом, Гренадерском, Тучковом, Володарском мостах и мосте Александра Невского.

В ближайшие сутки, в ночь с 28 на 29 марта, с 2:00 до 5:00 разведут Большеохтинский мост, с 01:20 до 04:50 — Троицкий мост, с 01:25 по 02:45, а затем с 03:10 по 05:00 — Благовещенский мост. 

Отмечается, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: разводка мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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