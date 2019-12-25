В родительскую субботу и Троицу в Петербурге увеличат число автобусов до кладбищ

С 11 по 13 июня будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 90, 195, 397, 398.

В Петербурге в родительскую субботу, Святую Троицу и Духов день увеличат количество маршрутов до кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

С 11 по 13 июня будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 90, 195, 397, 398. Это позволит всем желающим добраться до кладбищ.

Также будут запущены дополнительные электрички: 11 июня на участке Финляндский вокзал – Парголово, 11 и 12 июня на участке Финляндский вокзал – Ковалёво – Мельничный Ручей.

Фото: Piter.tv