Трассы Ленобласти чистят почти 400 единиц техники

На расчистке и обработке региональных трасс Ленобласти трудятся до 400 единиц спецтехники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
За прошедшие выходные от снега и наледи расчищено более трех тысяч километров дорог и обочин, для обработки использовано 65 тонн чистой соли.
По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся до конца недели. Ночные заморозки местами будут достигать до -11 градусов.
Утром 28 марта водители застряли в 8-балльных пробках в Петербурге.
Фото: правительство Ленобласти
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