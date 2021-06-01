Трассы Ленобласти чистят почти 400 единиц техники

За прошедшие выходные от снега и наледи расчищено более трех тысяч километров дорог и обочин.

На расчистке и обработке региональных трасс Ленобласти трудятся до 400 единиц спецтехники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За прошедшие выходные от снега и наледи расчищено более трех тысяч километров дорог и обочин, для обработки использовано 65 тонн чистой соли.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся до конца недели. Ночные заморозки местами будут достигать до -11 градусов.

Утром 28 марта водители застряли в 8-балльных пробках в Петербурге.

Фото: правительство Ленобласти