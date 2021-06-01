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Трассы Ленобласти чистят почти 400 единиц техники
Сегодня, 11:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трассы Ленобласти чистят почти 400 единиц техники

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За прошедшие выходные от снега и наледи расчищено более трех тысяч километров дорог и обочин.

На расчистке и обработке региональных трасс Ленобласти трудятся до 400 единиц спецтехники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За прошедшие выходные от снега и наледи расчищено более трех тысяч километров дорог и обочин, для обработки использовано 65 тонн чистой соли.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся до конца недели. Ночные заморозки местами будут достигать до -11 градусов.

Утром 28 марта водители застряли в 8-балльных пробках в Петербурге.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: снег, техника
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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