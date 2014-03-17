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В Александровской больнице ранили участника СВО
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В Александровской больнице ранили участника СВО

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У пострадавшего зафиксировали ранения шеи, плеча и грудной клетки, врачи оценили его состояние как тяжелое.

В Петербурге в Александровской больнице произошла перестрелка. Пострадал участник СВО, пишет "Фонтанка". 

Минувшей ночью 43-летний военнослужащий из 22-й бригады специального назначения выстрелил из револьвера "Бульдог" в 34-летнего военного, которого перевели из Военно-медицинской академии. У пострадавшего зафиксировали ранения шеи, плеча и грудной клетки, врачи оценили его состояние как тяжелое. 

Стрелка увезли в отдел. У него забрали пусковое устройство, 96 строительных патронов и 98 резиновых шариков. 

Ранее мы рассказывали о том, что у "Озерков" подросток выстрелил в сверстницу из аэрозольного пистолета. Инцидент случился в трамвае, когда юноша играл с устройством. Девочку доставили в больницу, а парня задержали. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александровская больница, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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