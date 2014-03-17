В Александровской больнице ранили участника СВО

У пострадавшего зафиксировали ранения шеи, плеча и грудной клетки, врачи оценили его состояние как тяжелое.

В Петербурге в Александровской больнице произошла перестрелка. Пострадал участник СВО, пишет "Фонтанка".

Минувшей ночью 43-летний военнослужащий из 22-й бригады специального назначения выстрелил из револьвера "Бульдог" в 34-летнего военного, которого перевели из Военно-медицинской академии. У пострадавшего зафиксировали ранения шеи, плеча и грудной клетки, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Стрелка увезли в отдел. У него забрали пусковое устройство, 96 строительных патронов и 98 резиновых шариков.

Ранее мы рассказывали о том, что у "Озерков" подросток выстрелил в сверстницу из аэрозольного пистолета. Инцидент случился в трамвае, когда юноша играл с устройством. Девочку доставили в больницу, а парня задержали.

Фото: Piter.TV