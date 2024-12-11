В апарт-отеле на Витебском проспекте мужчина ранил ножом постояльца

Спустя менее 10 минут сотрудники Росгвардии задержали нападавшего около расположенного поблизости ЖК на Витебском проспекте.

Ранним утром 2 февраля росгвардейцы задержали вооруженного ножом злоумышленника, ранившего мужчину в апарт-отеле в Московском районе Петербурга. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В 05:52 два наряда Росгвардии прибыли к зданию апарт-отеля на Витебском проспекте, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Патрульные установили, что в холле около лифта произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них нанес оппоненту ножевое ранение правой руки, после чего сразу скрылся, выбежав на улицу.

Росгвардейцы вызвали на место скорую, а до приезда медиков оказали 27-летнему пострадавшему доврачебную помощь, перебинтовав руку. По словам раненого мужчины, помимо ножа у нападавшего при себе имелись предметы, похожие на гранаты.

Спустя менее 10 минут сотрудники Росгвардии задержали нападавшего около расположенного поблизости ЖК на Витебском проспекте. У 35-летнего задержанного был изъят нож, а две гранаты были обнаружены в мусорной урне около парадной, куда мужчина выбросил их сразу после нападения в отеле.

Наряды ОВО оцепили место происшествия до приезда специалистов. Позже было установлено, что гранаты не представляют опасности и предназначены для игры в страйкбол.

Росгвардейцы доставили мужчину, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, в отделение полиции.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.