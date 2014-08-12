Мариинская больница проводит акцию "Усабрь-2024" для бесплатного скрининга мужского здоровья

Записаться на обследование можно по электронной почте: callcenter@mariin.ru с пометкой "Усабрь-2024".

В рамках всемирной акции Мовембер или Усабрь, посвящённой проблемам мужского здоровья, Мариинская больница в Петербурге организует бесплатный скрининг на рак предстательной железы. Основная цель акции — привлечь внимание к раннему выявлению этого заболевания, которое на поздних стадиях может развиваться бессимптомно. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинской больницы.

– 24 и 25 октября с 08:00 до 11:00 мужчины в возрасте от 40 до 70 лет смогут сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) — ключевой биомаркер рака предстательной железы. Запись осуществляется предварительно.

– 28 октября врачи-урологи Мариинской больницы проконсультируют пациентов по результатам анализа и дадут рекомендации. При необходимости будет проведено УЗИ, а в случае показаний — предложена госпитализация для дальнейшего лечения.

– 7 ноября в 17:00 в больнице состоится Школа пациента, где специалисты расскажут о профилактике и лечении рака простаты.

Записаться на обследование можно по электронной почте: callcenter@mariin.ru с пометкой "Усабрь-2024". В заявке необходимо указать: ФИО пациента, дату рождения, контактный телефон для связи. В течение одного дня вам придёт ответное письмо со всей необходимой информацией. Или по телефону контакт-центра: +7 (812) 222-20-03 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, полис ОМС и, при наличии, все имеющиеся исследования по проблематике.

Также в Мариинской больнице было увеличено количество квот на урологические операции с применением робота "Да Винчи".

Фото: Piter.tv