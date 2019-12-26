Агентство по страхованию вкладов планирует обанкротить ”Радио Эрмитаж”

Сумма требований кредитора составляет 15,3 млн. рублей.

В среду, 14 апреля, Агентство по страхованию вкладов (АСБ) в качестве конкурсного управляющего банка "Санкт-Петербург" подало иск о банкротстве ЗАО "Радиокомпания Культура", которое владеет "Радио Эрмитаж".

Отмечается, что сумма требований кредитора составляет 15,3 млн. рублей. Однако на данный момент иск не взят в работу, а также не назначена дата заседания, передаёт Фонтанка.

Генеральному директору и главному редактору "Радио Эрмитаж" Татьяне Бажановой жаль, что радиостанция с 20-летней историей прекратит своё существование из-за несовершенства закона.

Стоит отметить, что сумма заявленная сумма превышает ту, что ранее уже хотели взыскать с радиостанции. В сентябре 2020 года был выдан исполнительный лист на сумму 13,2 млн рублей, который может оплатить любой, однако некому. А в январе 2021 года судебные приставы начали исполнительное производство.

По данным СПАРК, в 2020 году доход радиокомпании "Культура" составил 6,9 млн. рублей, который на 40% меньше, чем в 2019 году. Стоит отметить, что уже второй год подряд компания в убытке на 4-5 млн. рублей. В январе 2020 года Роспотребнадзор в судебном порядке вынес радиостанции предупреждение за отсутствие сведений об обязательных отчислениях.

Есть объяснение тому, откуда у АСБ взялось требование к радиостанции.

Татьяна Бажанова является супругой Сергея Бажанова. Он и его Международный банк "Санкт-Петербург" потерпели крах в 2018 году. На данный момент финансовая компания проходит стадию конкурсного производства.

По данным АСБ, его вкладчикам уже выплачено 99, 59% страхового возмещения, а это 16,48 млрд. рублей. Однако агентство по-прежнему желает вернуть свои деньги, которые, как оно утверждает, были выведены из банка прежними управляющими.

Спасти радио "Эрмитаж" еще можно — нужно погасить долг. И владельцы сейчас будут вести переговоры об этом. Однако из-за того, что все их счета в России арестованы, сделать это практически невозможно. Так что придется искать какие-то другие варианты, - отметил источник, близкий к бывшему руководству банка.

"Радио Эрмитаж" существует с 2000 года. В основном радиостанция транслирует джазовую музыку, однако можно и посветиться благодаря разговорным передачам об искусстве. По данным исследования Mediascope, в 2021 году ежедневная аудитория радиостанции насчитывает порядка 238,2 тыс. человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге 19 апреля несколько часов не будет работать телевидение и радио.

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