В Выборгском районе в нерабочие дни в детсадах будут работать 188 дежурных групп

Детские сады будут принимать только тех воспитанников, у которых оба родителя находятся на работе.

В связи с введением правительством Ленобласти дополнительных антиковидных ограничений с 30 октября по 7 ноября в Выборгском районе предусмотрен особый режим работы дошкольных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Исходя из потребностей родителей, в Выборгском районе создано 188 дежурных групп, что составляет 24% охвата всех детей.

Детские сады будут принимать только тех воспитанников, у которых оба родителя находятся на работе. Лариса Самченко, председатель районного комитета образования

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО