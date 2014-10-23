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Рабочий упал с высоты и разбился на стройке в Московском районе
Сегодня, 20:50
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Рабочий упал с высоты и разбился на стройке в Московском районе

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Предварительно, это случилось из-за нарушения техники безопасности.

Во время работ на строительстве жилого комплекса на Пулковском шоссе скончался 24-летний рабочий. Он проводил демонтаж опалубки и в результате падения с высоты в 3,5 разбился, – сообщают в 78.ru.

По информации журналистов, предварительно, причиной смерти стало нарушение строителем техники безопасности. В связи с этим инцидентом в СК  и ГИТе организуют проверки. Инспекция и следователи изучат условия обеспечения безопасности для строителей на объекте.

Ранее мы писали, что к тушению крупного пожара в Ломоносове привлекли 28 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: московский район, пулковское шоссе, стройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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