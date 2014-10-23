Рабочий упал с высоты и разбился на стройке в Московском районе

Предварительно, это случилось из-за нарушения техники безопасности.

Во время работ на строительстве жилого комплекса на Пулковском шоссе скончался 24-летний рабочий. Он проводил демонтаж опалубки и в результате падения с высоты в 3,5 разбился, – сообщают в 78.ru.

По информации журналистов, предварительно, причиной смерти стало нарушение строителем техники безопасности. В связи с этим инцидентом в СК и ГИТе организуют проверки. Инспекция и следователи изучат условия обеспечения безопасности для строителей на объекте.

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Фото: Piter.TV