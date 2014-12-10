Депутаты обсудили резервирование рабочих мест для выпускников образовательных учреждений

Депутат Павел Иткин предложил внести еще одну категорию в перечень граждан, которые испытывают трудности в поиске работы.

Петербургские депутаты большинством голосов поддержали предложение резервировать рабочие места для выпускников вузов и средних профессиональных образовательных учреждений. С инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Павел Иткин.

Речь идет о людях в возрасте от 18 до 25 лет, которые окончили учреждение не более года назад. В действующей редакции указаны граждане от 18 до 20 лет. Рабочие места будут предлагать в тех организациях, которые испытывают трудности с трудоустройством.

Депутат Алексей Макаров поинтересовался, не возникнет ли ситуации, при которой работающая молодежь окажется угнетена.

Иткин не смог назвать точное число выпускников, которые не смогли найти работу после завершения образования, но, по его словам, цифра колеблется от 30% до 50%.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге за 2,5 месяца уровень конкуренции за вакансии вырос до 8 человек на место.

Фото: Piter.tv