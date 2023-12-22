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В Ломоносове была задержана пьяная пятиклассница
Сегодня, 8:43
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В Ломоносове была задержана пьяная пятиклассница

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Несколько дней назад школьница была выписана из психиатрической больницы.

Пятиклассницу, которая недавно проходила лечение в психиатрической клинике, нашли в состоянии алкогольного опьянения и госпитализировали. Об этом стало известно Piter.tv.

Около часа ночи 28 января в Ломоносове около заправки полицейскими в состоянии алкогольного опьянения и с ссадиной на руке была задержана пятиклассница. Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Несколько дней назад школьница была выписана из психиатрической больницы, где проходила лечение психотропными препаратами. Семья неполная, ранее уходила, состоит на учете ПНД и ОДН.

Недавно Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения покусала сына своего сожителя. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, опьянение, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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