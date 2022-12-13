"Пятёрочка" открывает дачный сезон

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Открываем дачный сезон", в рамках которой разыграет среди своих гостей около трех тысяч полезных призов для загородного отдыха: наборы продуктов, шампуров, мобильных кондиционеров и музыкальных колонок.

Принять участие в акции можно до 29 мая. Для этого в любом магазине "Пятёрочка" нужно совершить покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте actions.5ka.ru. Гость, выполнивший эти условия, становится участником еженедельного розыгрыша призов, среди которых наборы для пикника и барбекю, подвесные кресла-коконы, бассейны, грили, велосипеды и другие подарки. Статус розыгрыша можно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Пользователи сервиса экспресс-доставки также смогут испытать удачу: среди онлайн-покупателей еженедельно в рамках акции будет разыгрываться электросамокат. В акции дополнительно предусмотрены призы за покупку товаров на любую сумму от партнеров, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте.

Помимо этого, "Пятёрочка" даёт друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

Ранее тторговая сеть запустила акцию с челленджем в Likee.

Фото: торговая сеть Пятёрочка