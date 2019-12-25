Пьяный 83-летний пенсионер сбил подростка на мопеде в Ленобласти

Водитель мопеда был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Выборгском районе Ленобласти с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и региону.

В полицию вечером 20 июля поступило сообщение о том, что на подъезде к поселку Смирново 83-летний пенсионер, управляя автомобилем Nissan X-Trail, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил мопед "Альфа" под управлением 16-летнего подростка.

Водитель мопеда был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Прибывшие полицейские установили, что водитель иномарки находится в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

Накануне водитель каршеринга с подложным аккаунтом попал в ДТП на Московском шоссе.

Фото: Piter.tv