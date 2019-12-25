Песков надеется, что вакцинация президента от коронавируса станет примером для россиян

По его мнению, многие не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что сделанная Владимиром Путиным прививка от коронавируса станет примером для россиян. Это должно побудить их начать активно вакцинироваться. Об этом он заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

Также Песков выразил мнение, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей, так как многие из них подозрительно относятся в целом к прививкам. По его словам, Путин показал россиянам правильный пример.

Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также в интервью пресс-секретарь назвал иммунизацию единственным способом победить COVID-19. Песков назвал необходимым наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины.

Напомним, что 23 марта Путин сделал первую прививку от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы.

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