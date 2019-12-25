Президент Владимир Путин прибыл в Саратовскую область. Об этом сообщает ТАСС. Как заявлялось ранее, глава государства проведет совещание по развитию космической отрасли и посетит место приземление Юрия Гагарина.
Также в Энгельсе Путин посетит Парк покорителей космоса.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова глава государства возложит цветы к памятнику Юрия Гагарина, а затем проведет веб-конференцию о планах развития космической отрасли с вице-премьером Юрием Борисовым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Ранее космонавт Волынов назвал свою версию гибели Юрия Гагарина.
Фото: tursar.ru
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