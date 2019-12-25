Глава государства посетит Парк покорителей космоса, а также проведет видеоконференцию по развитию космической отрасли.

Президент Владимир Путин прибыл в Саратовскую область. Об этом сообщает ТАСС. Как заявлялось ранее, глава государства проведет совещание по развитию космической отрасли и посетит место приземление Юрия Гагарина.

Также в Энгельсе Путин посетит Парк покорителей космоса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова глава государства возложит цветы к памятнику Юрия Гагарина, а затем проведет веб-конференцию о планах развития космической отрасли с вице-премьером Юрием Борисовым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Ранее космонавт Волынов назвал свою версию гибели Юрия Гагарина.

Фото: tursar.ru