Путин пожелал успехов новому Президенту Сирии Ахмеду Шараа

Главы стран провели телефонный разговор.

Президент РФ Владимир Путин созвонился с Президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. В ходе разговора руководители двух стран обсудили насущные вопросы. Путин поддержал нового главу Сирийской Арабской Республики и пожелал ему успехов, – пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин отметил, что Россию и Сирию связывают отношения дружбы и взаимовыгодные сотрудничества. Руководители двух государств условились продолжить полезные контакты для развития двустороннего сотрудничества стран.

Президенты обменялись мнениями об актуальной ситуации в Сирийской Республике. Путин высказался в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также подчеркнул необходимость мер по нормализации жизни государства. По словам Президента РФ, страна готова содействовать улучшению соцаильно-экономической обстановки в Сирии.

Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер. Пресс-служба Кремля

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