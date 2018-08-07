Эксперты прокомментировали призыв Путина принять участие в голосовании

Президент РФ отметил важность работы парламента.

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять участие в голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Призыв прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам главы государства, парламент играет важную роль, так как регулирует общественные процессы и формирует бюджет, от которого зависит материальное обеспечение всех институтов. Эксперты считают, что Путин предельно ясен в "своем видении демократических процедур". Они также обратили внимание на то, что о возможности электронного голосования президент пока не говорил, однако ранее Дмитрий Песков закрыт этот вопрос. Пресс-секретарь рассказал о том, что Владимир Путин зарегистрирован в системе дистанционного голосования.

Напомним, избирательные участки начнут работать с 8 утра 17-го сентября.

Фото: сайт Кремля