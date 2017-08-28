В Приоратском парке Гатчины 4 июня состоится Пушкинский праздник

В 18:00 Симфонический оркестр Ленинградской области представит оперу-сказку Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".

В Приоратском парке Гатчины 4 июня пройдет Пушкинский праздник. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Гостей праздника ждет традиционный карнавал "И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось...", концерт, в котором примет участие актер театра и кино Антон Макарский, кульминацией Пушкинского дня станет опера "Сказка о царе Салтане" в исполнении музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области.

На территории вокруг Водонапорной башни развернутся интерактивные площадки, где можно будет принять участие в различных мастер-классах.

Для самых маленьких гостей праздника на берегу озера Филькино покажут мультфильмы и кинопоказы сказок Александра Пушкина.

В 18:00 Симфонический оркестр Ленинградской области представит оперу-сказку Николая Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Главные партии исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров, а также солисты Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти