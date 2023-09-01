Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали, как охотится пума Синди

В дикой природе эти большие кошки нападают на добычу с невероятной скрытностью и хладнокровной точностью.

В Ленинградском зоопарке 22 октября показали, как охотится пума Синди.

Отмечается, что в дикой природе эти большие кошки нападают на добычу с невероятной скрытностью и хладнокровной точностью. Одним прыжком пума хватает жертву, целясь в шею, и мгновенно обездвиживает ее.

Посмотрите на видео с нашей Синди. Она уже заметила вас и заинтересованно приближается... Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее Синди посвятила выходной "косметическим процедурам".

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка