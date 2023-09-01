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Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали, как охотится пума Синди

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В дикой природе эти большие кошки нападают на добычу с невероятной скрытностью и хладнокровной точностью.

В Ленинградском зоопарке 22 октября показали, как охотится пума Синди. 

Отмечается, что в дикой природе эти большие кошки нападают на добычу с невероятной скрытностью и хладнокровной точностью. Одним прыжком пума хватает жертву, целясь в шею, и мгновенно обездвиживает ее. 

Посмотрите на видео с нашей Синди. Она уже заметила вас и заинтересованно приближается...

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее Синди посвятила выходной "косметическим процедурам". 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пума
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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