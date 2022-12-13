Из Петербурга в Архангельскую область отправили 20 волнистых попугаев

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Россельхознадзора проконтролировали отправку воздушным транспортом 20 волнистых попугаев. Птицы отправили индивидуальному предпринимателю из Архангельской области.
В ходе проведения предполётного ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства проверили условия транспортировки птиц, их ветеринарные документы, состояние здоровья и соответствие ветеринарным требованиям ЕАЭС.
Все попугаи отправились в адрес получателя.
Ранее в Пулково прибыли более трех тысяч шкурок соболя.
Фото: Россельхознадзор
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