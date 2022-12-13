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Из Петербурга в Архангельскую область отправили 20 волнистых попугаев
Сегодня, 15:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга в Архангельскую область отправили 20 волнистых попугаев

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Птицы отправили индивидуальному предпринимателю из Архангельской области.

В грузовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Россельхознадзора проконтролировали отправку воздушным транспортом 20 волнистых попугаев. Птицы отправили индивидуальному предпринимателю из Архангельской области.

В ходе проведения предполётного ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства проверили условия транспортировки птиц, их ветеринарные документы, состояние здоровья и соответствие ветеринарным требованиям ЕАЭС.

Все попугаи отправились в адрес получателя.

Ранее в Пулково прибыли более трех тысяч шкурок соболя.

Фото: Россельхознадзор

Теги: попугаи, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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