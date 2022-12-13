В Пулково прибыли более трех тысяч шкурок соболя

Грузы следовали из Кемеровской, Иркутской областей, Республики Саха и Ханты-Мансийского автономного округа.

На выходных в грузовом терминале аэропорта Пулково специалистами Россельхознадзора был проведен ветеринарный контроль шести партий пресно-сухих шкурок соболя, общее количество которых составило 3158 штук.

Грузы следовали из Кемеровской, Иркутской областей, Республики Саха и Ханты-Мансийского автономного округа в адрес занимающейся продажей изделий из кожи и меха петербургской компании.

В ходе проверки нарушений не выявлено, шкурки направлены в адрес получателя.

Ранее в Петербурге уничтожили 280 зараженных кенийских роз.

Фото: Piter.tv