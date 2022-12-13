В Пулково прибыли более трех тысяч шкурок соболя

На выходных в грузовом терминале аэропорта Пулково специалистами Россельхознадзора был проведен ветеринарный контроль шести партий пресно-сухих шкурок соболя, общее количество которых составило 3158 штук.
Грузы следовали из Кемеровской, Иркутской областей, Республики Саха и Ханты-Мансийского автономного округа в адрес занимающейся продажей изделий из кожи и меха петербургской компании.
В ходе проверки нарушений не выявлено, шкурки направлены в адрес получателя.
Ранее в Петербурге уничтожили 280 зараженных кенийских роз.
Фото: Piter.tv
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