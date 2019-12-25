Оператор аэропорта "Пулково" рассказал, как восстанавливается после пандемии

Отмечается, что во время пандемии "Воздушные ворота Северной столицы" сохранили штат сотрудников, следуя принципам социальной ответственности.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, "Воздушным воротам Северной столицы" удалось сохранить штат сотрудников, отметили в пресс-службе "ВВСС" в разговоре с Piter.tv в среду, 30 июня.

По словам нашего собеседника, максимальная отметка по пассажиропотоку была достигнута в "Пулково" пару лет назад, в 2019 году. Тогда удалось обслужить 19,6 миллионов пассажиров. Из-за пандемии коронавируса показатели снизились до 11 миллионов человек в 2020 году. В том же году остановили международное сообщение, однако аэропорт увеличит маршрутную сеть до 70 региональных направлений, часть этих рейсов восстановили и в 2021 году.

Число международных направлений в настоящее время меняется и зависит от решений Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. пресс-служба ВВСС

Отметим, что в апреле нынешнего года "Пулково" первый в России получил международный сертификат в области здравоохранения в условиях пандемии.

На территории аэропорта поддерживаются все необходимые меры, обеспечивающие нераспространение COVID-19. Открыты круглосуточные пункты ПЦР-тестирования. Сотрудники проходят вакцинацию. отметили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что аэропорт "Пулково" с начала 2021 года обслужил 7,2 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv