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В Пудомягах пенсионер показывал шестикласснице половые органы
Сегодня, 8:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пудомягах пенсионер показывал шестикласснице половые органы

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Это происходило, когда девочка проходила мимо его дома.

В Гатчинском районе пенсионер показывал половые органы школьнице, которая просто проходила мимо его дома. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, в деревне Пудомяги в период с 22 апреля по 25 мая 74-летний пенсионер обнажал и демонстрировал свои половые органы шестикласснице, которая проходила мимо его дома.

Возбуждено уголовное по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).  Подозреваемый был задержан, пенсионер был полностью изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении. Мужчина неоднократно был судим за хулиганство и убийство.

Недавно рецидивист надругался над 10-летней девочкой на Подольской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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