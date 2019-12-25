В Пудомягах пенсионер показывал шестикласснице половые органы

Это происходило, когда девочка проходила мимо его дома.

В Гатчинском районе пенсионер показывал половые органы школьнице, которая просто проходила мимо его дома. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, в деревне Пудомяги в период с 22 апреля по 25 мая 74-летний пенсионер обнажал и демонстрировал свои половые органы шестикласснице, которая проходила мимо его дома.

Возбуждено уголовное по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый был задержан, пенсионер был полностью изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении. Мужчина неоднократно был судим за хулиганство и убийство.

Недавно рецидивист надругался над 10-летней девочкой на Подольской улице.

Фото: Piter.tv