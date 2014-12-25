Под Великими Луками вертолет Ми-8 опрокинулся после жесткой посадки

На борту находились 4 человека, погибших нет, один человек пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет соблюдение безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту жёсткой посадки вертолёта МИ-8Т авиакомпании ООО "Баркол" в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, 11 марта в 11:30 в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке произошло опрокидывание вертолета. На борту находились 4 человека, погибших нет, один человек пострадал.

На месте происшествия работает Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура