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Под Великими Луками вертолет Ми-8 опрокинулся после жесткой посадки

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На борту находились 4 человека, погибших нет, один человек пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет соблюдение безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту жёсткой посадки вертолёта  МИ-8Т авиакомпании ООО "Баркол" в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, 11 марта в 11:30 в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке произошло опрокидывание вертолета. На борту находились 4 человека, погибших нет, один человек пострадал.

На месте происшествия работает Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко. 

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: вертолёт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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