Украинские беженцы проводят по несколько дней на границе России с Эстонией и Латвией

На месте требуются волонтеры.

В последние дни на границе России с Эстонией, Латвией в Псковской области сложилась критичная ситуация. У КПП ночуют десятки, а, может быть, и сотни украинских беженцев, которые сейчас направляются домой, в Украину, или в другие страны Европы.

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва закрыли границы для россиян, поэтому сейчас со всеми, кто проходит через КПП, ведется беседа, это занимает много времени. Проход границы, по словам очевидцев, занимает несколько дней. В частности, сообщения о тяжелой ситуации поступают с КПП "Куничкина гора", "Шумилкино", "Убылинка".

Беженцам помогают волонтеры, но сейчас их недостаточно. Они организуют горячее питание, привозят теплые вещи.

Петербургский "ГУМСклад" объявил о сборе вещей для отправки в Псков. Ранее Piter.tv писал об организации. До 7 октября включительно необходимо собрать: спальники, пледы, одеяла, термоодеяла, пенки, коврики для йоги, зонты и дождевики, термосы, теплую одежду (термобелье, непромокаемая верхняя одежда, свитера, шапки, шарфы, перчатки, тёплые носки), средства гигиены (влажные салфетки, прокладки, памперсы).

Подробности о том, как передать вещи, можно прочитать здесь.

Фото: Telegram / Граница Убылинка - Гребнево