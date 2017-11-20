"Психологини" 1 сезон 1 и 2 серия: три подруги объединяются, чтобы решать проблемы

На телеканале СТС стартовал новый сериал "Психологини". Три подруги будут помогать друг другу с самопознанием, а также решать проблемы. Сегодня, 20 ноября покажут 1 и 2 серию картины, посмотреть которые можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

Телеканал СТС представляет вашему вниманию новый сериал "Психологини". По сюжету встречаются три подруги, которые десять лет назад закончили психфак. Советы раздавать они горазды, но вот в своей личной жизни разобраться не могут. Алина заводит мимолетные романы. Девушка просто не может удержать рядом ни одного мужчину. Вторая подруга Вика стала тираном в собственной семье. А Таня не может побороть свои комплексы и фобии. Теперь девушки планируют держаться вместе, чтобы помогать друг другу ставить диагнозы и находить лечение.







Главные роли исполнили: Анастасия Панина - звезда сериала "Физрук", София Каштанова, сыгравшая в картине "Полицейский с рублевки" и Анна Старшенбаум - звезда комедии "SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется!".



Первый эпизод знакомит нас с героинями. Таня проводит семейную консультацию и выясняет, что пациент Илья к ней неравнодушен. А Вика вместе с мужем Митей будут участвовать в телешоу. Алина, которая работает в колл-центре резко бросает работу и уезжает на Мальдивы со своим новым ухажером.







Во второй серии Таня теряет дорогую ей сережку. Эти серьги подарил ей Андрей, для него они особенно ценны - как память о маме. Легкомысленная Алина пытается наладить контакт с сыном, а Вика отправляется на поиски Мити.



Сразу две серии картины "Психологини" стартуют 20 ноября в 20.00 на телеканале СТС.







Видео: промо сериала

Фото: кадры из промо