В лесном массиве Ленобласти обнаружили костные останки 17 человек

В районе деревни Дятлово было обнаружено захоронение времен Великой Отечественной войны.

В Выборгском районе Ленобласти проводится проверка по факту обнаружения костных останков. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Членами поискового отряда "Терра" в ходе поисковых работ в лесном массиве в районе деревни Дятлово 14 июня было обнаружено захоронение времен Великой Отечественной войны. Были извлечены останки 17 человек, также обнаружены элементы обмундирования, гильзы.

По данному факту следственным отделом по городу Выборг проводится доследственная проверка. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти