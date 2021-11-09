Комтранс провел проверку соблюдения масочного режима в транспорте на Площади Александра Невского

За первую неделю ноября комитет организовал уже 163 мероприятия по выявлению нарушений масочного режима.

Во вторник, 9 ноября, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что сегодня специалисты ведомства совместно с коллегами из комитета о вопросам законности, правопорядка и безопасности провели проверку соблюдения масочного режима среди пассажиров наземного общественного транспорта в районе Площади Александра Невского.

Инспекторы большое внимание уделили разъяснительной работе и напоминали горожанам о необходимости и правильном использовании масок в общественном транспорте. Всего составили 5 актов по факту выявленных нарушений.

В ведомстве напомнили, что мероприятия носят плановый и системный характер. Так, мобильные бригады проводят рейды во всех районах Петербурга. С 1 по 7 ноября уже организовали 163 мероприятия, по результатам которых составили 21 акт об административном правонарушении.

Видео: Начальник транспортного цеха / Телеграм