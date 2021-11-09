Комтранс провел проверку соблюдения масочного режима в транспорте на Площади Александра Невского

Во вторник, 9 ноября, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что сегодня специалисты ведомства совместно с коллегами из комитета о вопросам законности, правопорядка и безопасности провели проверку соблюдения масочного режима среди пассажиров наземного общественного транспорта в районе Площади Александра Невского.
Инспекторы большое внимание уделили разъяснительной работе и напоминали горожанам о необходимости и правильном использовании масок в общественном транспорте. Всего составили 5 актов по факту выявленных нарушений.
В ведомстве напомнили, что мероприятия носят плановый и системный характер. Так, мобильные бригады проводят рейды во всех районах Петербурга. С 1 по 7 ноября уже организовали 163 мероприятия, по результатам которых составили 21 акт об административном правонарушении.
Видео: Начальник транспортного цеха / Телеграм
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