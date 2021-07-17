В акватории Ладожского озера опрокинулась баржа

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием с баржей в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В акватории Ладожского озера 17 ноября произошло опрокидывание несамоходной баржи. По предварительным данным, опрокидывание произошло в результате неконтролируемого смещения груза и обрыва буксировочного троса. Разлива нефтепродуктов нет.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура