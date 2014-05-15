Петербурженка оставила четверых детей одних ради похода в клуб

Полиция направила материалы в органы социальной опеки для решения вопроса о лишении 40-летней матери родительских прав.

Полиция проводит проверку в отношении петербурженки, оставившей детей ради похода в клуб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 июня от жильцов дома 18 по 17-й линии В.О. поступило сообщение: в одной из квартир находятся без взрослых четверо несовершеннолетних детей – 17, 13, 9 лет и 9-месяцев.

Полицейскими на лестничной клетке был обнаружен старший из детей, с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, и его 9-месячная сестра. Подросток рассказал полицейским, что мама ушла вечером в клуб и к утру не вернулась. Позже мать явилась домой, с ней в настоящее время проводит работу инспектор по делам несовершеннолетних.

Старших детей забрала бабушка, 9-месячная девочка временно передана в медицинское учреждение. Полиция направила материалы в органы социальной опеки для решения вопроса о лишении 40-летней матери родительских прав.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv