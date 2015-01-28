СК России заинтересовался смертью месячной петербурженки из неблагополучной семьи

В Главном следственном управлении СК России по городу Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка.

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад об обстоятельствах смерти новорожденной в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В СМИ сообщалось о смерти новорожденной девочки, доставленной в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти из квартиры на Комендантском проспекте. Отмечается, что ребенок родился в неблагополучной семье.

В Главном следственном управлении СК России по городу Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Фото: Telegram/ Следком