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СК России заинтересовался смертью месячной петербурженки из неблагополучной семьи
Сегодня, 9:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

СК России заинтересовался смертью месячной петербурженки из неблагополучной семьи

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В Главном следственном управлении СК России по городу Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. 

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад об обстоятельствах смерти новорожденной в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В СМИ сообщалось о смерти новорожденной девочки, доставленной в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти из квартиры на Комендантском проспекте. Отмечается, что ребенок родился  в неблагополучной семье. 

В Главном следственном управлении СК России по городу Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка.  Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу О.В. Бобкову доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Фото: Telegram/ Следком

Теги: дети, следствие, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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