В Петербурге продолжают исследовать качество школьных обедов

В Петербурге школьное питание находится на особом контроле. Качество детских обедов периодически исследуют, передает телеканал "Санкт-Петербург".
В школы и детские сады приезжают лаборанты и микробиологи управления социального питания. Они берут пробы для проверки состава и наличия опасных возбудителей.
Очередной визит прошел 21 февраля в гимназию №642 на Васильевском острове.
Мы определяем чистоту в блюдах по микробиологии. Физико-химические исследования проводим – достаточность вложения, солей, достаточность готовки блюда. Проверяем по вкусовым ощущениям, смотрим правильность нарезки, все ли добавлено в блюдо.
Мария Хрусталева, инженер-микробиолог лаборатории "СОЦПИТ" Управления социального питания
В этой гимназии работает и "Кванториум", поэтому ребят кормят весь день. Меню обновляется регулярно.
Важную роль играет не только качество приготовленных блюд, но и чистота, опрятность, подача – современные дети визуалы, и эстетическая составляющая играет большое значение.
Павел Трошкеев, директор гимназии №642 "Земля и Вселенная"
Результаты исследования будут готовы через две недели. Если выявят нарушения, то информацию направят в районную администрацию и руководству гимназии.
В этом году проверят питание в 711 школах и детских садах.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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