В Петербурге продолжают исследовать качество школьных обедов

Очередной визит прошел 21 февраля в гимназию №642 на Васильевском острове.

В Петербурге школьное питание находится на особом контроле. Качество детских обедов периодически исследуют, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В школы и детские сады приезжают лаборанты и микробиологи управления социального питания. Они берут пробы для проверки состава и наличия опасных возбудителей.

Очередной визит прошел 21 февраля в гимназию №642 на Васильевском острове.

Мы определяем чистоту в блюдах по микробиологии. Физико-химические исследования проводим – достаточность вложения, солей, достаточность готовки блюда. Проверяем по вкусовым ощущениям, смотрим правильность нарезки, все ли добавлено в блюдо. Мария Хрусталева, инженер-микробиолог лаборатории "СОЦПИТ" Управления социального питания

В этой гимназии работает и "Кванториум", поэтому ребят кормят весь день. Меню обновляется регулярно.

Важную роль играет не только качество приготовленных блюд, но и чистота, опрятность, подача – современные дети визуалы, и эстетическая составляющая играет большое значение. Павел Трошкеев, директор гимназии №642 "Земля и Вселенная"

Результаты исследования будут готовы через две недели. Если выявят нарушения, то информацию направят в районную администрацию и руководству гимназии.

В этом году проверят питание в 711 школах и детских садах.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"