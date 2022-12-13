Петербуржец ударил водителя скорой помощи. Проводится доследственная проверка

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений водителю скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

Установлено, что вечером 16 апреля около одного из домов по проспекту Испытателей 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал бригаду скорой помощи. Затем, из хулиганских побуждений через открытое стекло автомобиля он не менее одного раза ударил кулаком водителя скорой помощи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Piter.tv: Открывшего стрельбу в школе Петербурга подростка арестовали. Девятиклассника обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Его арестовали до 12 июня.

Фото: Piter.tv