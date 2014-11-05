В Ленобласти поисковики нашли останки 40 человек

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти.

В Тосненском районе Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения костных останков. Об этом рассказали в СК России по Ленинградской области.

Поисковый отряд "Искра" 28 августа в ходе поисковых мероприятий на участке №2 по ул. Красноборской г. Тельмана обнаружил скелетированные останки 40 людей, а также фрагменты обуви, ремней, 6 медальонов военных. По предварительным данным, останки принадлежат лицам, погибшим во время Великой Отечественной Войны.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти.

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