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В Ленобласти поисковики нашли останки 40 человек
Сегодня, 10:31
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В Ленобласти поисковики нашли останки 40 человек

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По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти.

В Тосненском районе Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения костных останков. Об этом рассказали в СК России по Ленинградской области.

Поисковый отряд "Искра" 28 августа в ходе поисковых мероприятий на участке №2 по ул. Красноборской г. Тельмана обнаружил скелетированные останки 40 людей, а также фрагменты обуви, ремней, 6 медальонов военных. По предварительным данным, останки принадлежат лицам, погибшим во время Великой Отечественной Войны.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти.

Фото: pxhere

Теги: останки, тельмана
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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